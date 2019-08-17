Даниил Медведев: «Удалось оказать на Рублева давление»

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу над соотечественником Андреем Рублевым в четвертьфинале турнира в Цинциннати. Медведев выиграл в двух сетах (6:2, 6:3) и в полуфинале встретится с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем.

— Я сыграл отлично, — цитирует официальный сайт ATP Медведева. — Мне удалось оказать на него давление, как я делал в предыдущих матчах здесь. В обоих сетах я быстро делал брейки, это добавляло мне уверенности. Подавал я не очень хорошо, но в ключевых моментах работал хорошо, и это самое главное.

Новак — это Новак. Мне нечего сказать о нем. Просто выразить глубочайшее уважение.