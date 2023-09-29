Медведев — Пол: смотреть трансляцию матча турнира ATP в Пекине
Медведев сыграет против американца Пола на турнире в Пекине 29 сентября в 07:30
Российский теннисист Даниил Медведев сыграет с американцем Томми Полом в рамках 1-го круга турнира ATP 500 в Пекине в пятницу, 29 сентября. Время начала матча — не ранее 07:30 по московскому времени.
Следить за матчем в прямом эфире можно с помощью прямых трансляций турнира в EurosportPlayer и на Tennis TV. Также посмотреть видеотрансляцию матча можно в социальной сети «ВКонтакте».
Турнир в Китае проходит на покрытии «хард» и относится к категории ATP 500. Призовой фонд соревнований составляет 3,63 миллиона долларов.
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