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Даниил Медведев — Томаш Махач: онлайн-трансляция матча ATP в Риме

Даниил Медведев и Томаш Махач сыграют во втором круге турнира в Риме 9 мая
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Даниил Медведев.
Фото Getty Images

Россиянин Даниил Медведев сыграет с чешским теннисистом Томашем Махачем во втором круге турнира ATP в Риме (Италия) в субботу, 9 мая. Встреча начнется ориентировочно в 12.00 по московскому времени.

Смотреть прямую трансляцию матча Медведев — Махач с комментарием на русском языке вы можете на сайте и в группе BB Tennis во «ВКонтакте» и на онлайн-платформе «Кинопоиск».

Следить за ходом матча по геймам и узнать результат игры Медведев — Махач можно в теннисном матч-центре сайта «СЭ».

30-летний Медведев — девятая ракетка мира. Даниил прошел во второй круг турнира в Риме напрямую.

25-летний Махач занимает 41-е место в мировом рейтинге. На предыдущей стадии Томаш выиграл у грека Стефаноса Циципаса (6:4, 7:6).

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Теннис
Даниил Медведев
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