Медведев и Уайлд встретятся в матче «мастерса» в Шанхае

Россиянин Даниил Медведев и бразилец Тьяго Сейбот Уайлд встретятся на турнире категории ATP 1000 в Шанхае в пятницу, 4 октября. Игра начнется не ранее 13.30 по московскому времени.

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Уайлд занимает 87-е место в рейтинге ATP. В первом раунде турнира в Шанхае он победил Дэниэла Эванса из Великобритании со счетом 6:2, 4:6, 7:6 (7:3).

Медведев является пятой ракеткой мира. На прошлой неделе Даниил принимал участие в турнире ATP в Пекине и дошел до полуфинала.