Российский теннисист Даниил Медведев сыграет с нидерландцем Таллоном Грикспуром в 1/4 финала турнира ATP в Дубаев (ОАЭ) в четверг, 27 февраля. Встреча начнется не ранее 18.00 по московскому времени.

Смотреть прямую трансляцию матча Медведев — Грикспур с комментарием на русском языке вы можете в плеере на этой странице (ссылка может быть недоступна с блокировщиком рекламы).

Следить за ходом по геймам и узнать результат игры Медведев — Грикспур можно в матч-центре сайта «СЭ».

29-летний Медведев — шестая ракетка мира. На предыдущих стадиях Даниил обыграл немца Яна-Леннарда Штруффа (6:4, 7:6) и француза Джованни Мпетчи (6:4, 6:4).

28-летний Грикспур занимает 47-е место в мировом рейтинге. На пути к четвертьфиналу Таллон выиграл у россиянина Романа Сафиуллина (5:7, 7:6, 7:6) и француза Уго Умбера (4:6, 6:3, 6:2).