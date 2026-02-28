Даниил Медведев и Таллон Грикспур сыграют в финале турнира в Дубае 28 февраля

Россиянин Даниил Медведев должен был сыграть с нидерландским теннисистом Таллоном Грикспуром в финале турнира ATP в Дубае (ОАЭ) в субботу, 28 февраля. Начало встреич назначили на 18.00 по московскому времени.

Менее чем за два с половиной часа до финала в Дубае стало известно, что Грикспур снялся с игры из-за травмы. Таким образом, Медведев завоевал трофей без выхода на корт. Даниил уже становился чемпионом этого турнира в 2023 году.

30-летний Медведев — 11-я ракетка мира. В 1/2 финала дубайского «пятисотника» Даниил обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима (6:4 6:2).

29-летний Грикспур занимает 25-е место в мировом рейтинге. В полуфинале в Дубае Таллон выиграл у россиянина Андрея Рублева (7:5, 7:6).

Следить за результатами этого и других турниров можно в теннисном матч-центре сайта «СЭ».