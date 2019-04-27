Россиянин Даниил Медведев после выхода в финал турнира категории "500" в Барселоне поделился в интервью пресс-службе ATP впечатлениями о победе над Кеи Нишикори, своей игре на грунте и мыслями о предстоящем финале.

– Я очень рад выйти в финал. Был очень тяжёлый матч. У нас с Кеем всегда такие хорошие, трудные матчи. Я первый раз выступаю в Барселоне. Мне очень нравится этот город. До этого я был здесь один раз – на свадьбе у Карена Хачанова. Очень рад, что смог с первой попытки выйти в финал, ведь этот турнир всегда считается очень тяжёлым. По уровню он очень близок к "Мастерсу". Очень рад быть в финале.

Мои хорошие результаты в последние недели – это даже немного странно. Ведь у меня после Америки было не так много времени, чтобы подготовиться к грунтовому сезону – буквально одна неделя. Но я её провел хорошо. Я чувствую себя хорошо, я здоров, меня ничто не беспокоит. После каждого матча быстро восстанавливаюсь, нахожусь в хорошей форме.

Игорь Андреев мне очень помогает. Всё втроём вместе с мои тренером Жилем мы думаем, как улучшить мою игру, и пока это работает.

– Вас теперь можно называть грунтовым специалистом?

– Не могу сказать, что грунт – моё любимое покрытие. Всё равно иногда чувствуется, что я что-то делаю чуть-чуть неправильно. Но все равно сыграть полуфинал "Мастерса" и сразу финал в Барселоне – это сильно. Рад, что могу показывать хороший теннис на всех покрытиях.

В финале меня в любом случае ждёт тяжёлый матч. За последние года три Рафаэль Надаль и Доминик Тим – два лучших игрока на грунте. Кто бы ни выиграл, в любом случае будет тяжёлый в физическом плане матч. Нужно будет играть агрессивно, держать свою линию. На самом деле, с нетерпением жду этого матча. Это хороший вызов. Надеюсь, смогу показать хороший теннис и победить.​ (Мария Никулашкина)