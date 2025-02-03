Медведев сыграет с Вавринкой в 1/16 финала турнира в Роттердаме

Российский теннисист Даниил Медведев сыграет со швейцарцем Стэном Вавринкой в первом круге турнира ATP ABN AMRO Open в Роттердаме (Нидерланды) в понедельник, 3 февраля. Начало матча — ориентировочно в 21.30 по московскому времени.

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Узнать результат игры Медведев — Вавринка можно на странице турнира ABN AMRO Open и в теннисном матч-центре сайта «СЭ».

28-летний Медведев — седьмая ракетка мира. 39-летний Вавринка занимает 155-ю строчку мирового рейтинга.