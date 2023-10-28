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Медведев — Циципас: прямая трансляция 1/2 финала турнира в Вене

Матч 1/2 финала турнира в Вене Медведев — Циципас начнется 28 октября после 15:00
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Даниил Медведев.
Фото Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев встретится с греком Стефаносом Циципасом в матче 1/2 финала турнира ATP-500 в Вене, Австрия. Игра пройдет первым запуском на Центральном корте и начнётся после 15:00 мск.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча Медведев — Циципас. В России игра показана не будет. Следить за ходом встречи в прямом эфире можно в EurosportPlayer и на Tennis TV. Видеотрансляция матча будет доступна в социальной сети «ВКонтакте».

Медведев — первая ракетка турнира и его действующий победитель. По ходу соревнований в Австрии Даниил победил француза Артура Фиса (6:4, 6:2), болгарина Григора Димитрова (3:6, 6:2, 6:4) и соотечественника Карена Хачанова (6:3, 3:6, 6:3).

У Циципаса в Вене четвертый номер посева. Грек в Австрии прошел австрийца Доминика Тима (7:6, 6:4), чеха Томаша Махача (6:3, 4:6, 7:5) и хорвата Борну Гойо (7:6, 7:5).

По личным встречам Медведев ведет у Циципаса — 8-4. В 2023-м теннисисты встречались один раз. В мае в полуфинале «мастерса» в Риме россиянин выиграл в двух сетах — 7:5, 7:5.

Даниил Медведев и&nbsp;Стефанос Циципас. Медведев — Циципас, Рублев — Синнер: онлайн-трансляция 1/2 финала в Вене

Теннис
Даниил Медведев
Стефанос Циципас
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