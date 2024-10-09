Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

9 октября, 07:15

Даниил Медведев — Стефанос Циципас: смотреть матч мастерса в Шанхае онлайн

Даниил Медведев сыграет со Стефаносом Циципасом в четвертом круге «мастерса» в Шанхае
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Даниил Медведев и Стефанос Циципас.
Фото Getty Images

Россиянин Даниил Медведев сыграет с греческим теннисистом Стефаносом Циципасом в четвертом круге турнира серии «мастерс» в Шанхае 9 октября. Начало — после 8.00 по московскому времени.

Смотреть прямую трансляцию матча Медведев — Циципас с комментарием на русском языке можно легально в отдельном плеере на этой странице (ссылка может быть недоступна с блокировщиком рекламы).

В истории очных противостояний соперники встречались 13 раз. Счет 9-4 в пользу российского теннисиста. В последней личной встрече победу одержал Даниил. Это было в полуфинале турнира в Вене в 2023 году. Игра завершилась со счетом 6:4, 7:6 (8:6).

28-летний Медведев — пятая ракетка мира. 26-летний Циципас занимает 12-е место в рейтинге ATP.

Теннис: турниры, ATP, WTA, новости, результаты, рейтинги

Теннис
Даниил Медведев
Стефанос Циципас
Читайте также
Ждут возвращения заболевших и Царя, считают деньги и хвалят Станковича. Что происходит в «Спартаке»
Пловец Евгений Рылов заявил, что хочет выступать под флагом России
Миллер допустил новый шоковый рост цен на газ в Европе и перебои в поставках
Суд в Москве в закрытом режиме рассмотрел иск по делу Ларисы Долиной
Ураган «Милтон» обрушился на Флориду и расколол политиков США. Что пишут СМИ
Защитник «МЮ» Мазрауи перенес операцию из-за проблем с сердцем
Популярное видео
Антон Курьянов оставил пост генменеджера «Авангарда»
«Вегас» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Шестеркин отказался от контракта на 88 миллионов долларов
«Юта» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — ЦСКА: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Крылья Советов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
Будущее Серебрякова, Ротенберг наехал на КХЛ, 0:11 ЦСКА
Заврагин из «Сочи» заменит Серебрякова в СКА?
«Спартак» — «Ростов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Ахмат»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Пари НН»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Ротор»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
История с вратарями Никитой Серебряковым и Иваном Просветовым
«Сочи» — «Чайка»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Черноморец»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Енисей»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
Дубль Кордобы и победный мяч Мусаева на 89-й минуте: все голы РПЛ 6 октября
Перестановки в руководстве «Авангарда»
«Родина» — «Арсенал»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости