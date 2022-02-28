Даниил Медведев стал первой ракеткой мира

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновленную версию рейтинга игроков.

Даниил Медведев стал первой ракеткой мира, сместив на второе место Новака Джоковича. У россиянина на данный момент 8615 очков, у серба 8465 очков.

На прошлой неделе Медведев дошел до полуфинала на турнире в Акапулько, где уступил испанцу Рафаэлю Надалю.

Джокович в четвертьфинальном матче на турнире в Дубае проиграл чеху Иржи Веселы. Серб был первой ракеткой мира 361 неделю, что является рекордом.

Россиянин Андрей Рублев, ставший на прошлой неделе победителем турнира в Дубае, поднялся с седьмой позиции на шестую.

Аслан Карацев сохранил 22-ю строчку в рейтинге ATP. Карен Хачанов поднялся с 26-го на 25-е место, а Роман Сафиуллин с 150-й строчки на 147-ю.