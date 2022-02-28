Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 08:13

Даниил Медведев стал первой ракеткой мира

Анна Горшкова
Корреспондент
Даниил Медведев.
Фото Global Look Press

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновленную версию рейтинга игроков.

Даниил Медведев стал первой ракеткой мира, сместив на второе место Новака Джоковича. У россиянина на данный момент 8615 очков, у серба 8465 очков.

На прошлой неделе Медведев дошел до полуфинала на турнире в Акапулько, где уступил испанцу Рафаэлю Надалю.

Джокович в четвертьфинальном матче на турнире в Дубае проиграл чеху Иржи Веселы. Серб был первой ракеткой мира 361 неделю, что является рекордом.

Россиянин Андрей Рублев, ставший на прошлой неделе победителем турнира в Дубае, поднялся с седьмой позиции на шестую.

Аслан Карацев сохранил 22-ю строчку в рейтинге ATP. Карен Хачанов поднялся с 26-го на 25-е место, а Роман Сафиуллин с 150-й строчки на 147-ю.

Источник: https://www.atptour.com/en/rankings/singles?rankDate=2022-2-28&countryCode=all&rankRange=0-100&sort=rank&sortAscending=True
Теннис
Андрей Рублев
Аслан Карацев
Даниил Медведев
Карен Хачанов
Новак Джокович
1
Читайте также
У призера Олимпиады неприятности из-за флага России на перчатке. Это разгневало поляков
ФИФА оставляет Россию в игре, Польша в ярости, Сербия предлагает свои стадионы для игры. Что происходит со стыковыми матчами ЧМ-2022
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мартинес обыграл Баеса в финале турнира в Сантьяго
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости