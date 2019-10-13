Даниил Медведев: «Шесть финалов подряд? Я сам в это не верю»

Россиянин Даниил Медведев, ставший победителем «Мастерса» в Шанхае, отметил, что до конца не верит в том, играл в шестом финале турнира подряд.

— Сегодня, как и до этого, ощущения потрясающие, потому турнир в Шанхае — один из самых престижных «Мастерсов» в туре, — сказал в интервью телеканалу Eurosport Медведев. — Я пока не отмечаю свои победы, а просто делаю свою работу. Шесть финалов подряд? Я сам не верю, это что-то невероятное.

Это был шестой финал Медведева на шестом турнире из шести, в которых принял участие после Уимблдона, и на третьем «Мастерсе» (после Монреаля и Цинциннати) подряд.