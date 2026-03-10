Медведев с «баранкой» выбил Баэса в третьем круге «мастерса» в Индиан-Уэллсе

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл аргентинца Себастьяна Баэса в матче третьего круга турнира в Индиан-Уэллсе — 6:4, 6:0.

Игра продолжалась 1 час 20 минут.

Россиянин сделал 3 эйса, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 13. На счету его соперника ни одной подачи навылет, ни одной двойной ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из 4.

В четвертом круге Медведев сыграет с американцем Алексом Микельсеном.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир ATP BNP Paribas Open

Призовой фонд 9 415 725 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Даниил Медведев (Россия, 11) — Себастьян Баэс (Аргентина) - 6:4, 6:0

Алекс Микельсен (США) — Тэйлор Фритц (США, 7) — 6:4, 7:6 (8:6)

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