Даниил Медведев и Себастьян Баэс встретятся на турнире в Индиан-Уэллсе

Даниил Медведев из России и Себастьян Баэс из Аргентины встретятся в матче 3-го круга турнира в Индиан-Уэллсе (США) во вторник, 10 марта. Игра начнется не ранее 5.30 по московскому времени.

Даниил Медведев — Себастьян Баэс: онлайн-трансляция матча турнира ATP в Индиан-Уэллсе (видео)

В прямом эфире матч покажет сайт и группа проекта BB Tennis в социальной сети «ВКонтакте», а также онлайн-платформа «Кинопоиск».

Результаты турнира в Индиан-Уэллсе можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».

В мировом рейтинге ATP Медведев занимает 11-е место, Баэс — 53-е. Во втором раунде Медведев победил Алехандро Табило со счетом 6:4, 6:4, а Баэс выбил Иржи Лехечку — 6:4, 6:1.