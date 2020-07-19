Даниил Медведев: «Рублев разозлился на меня и сказал, что я похож на Давыденко»
05:30
Россиянин Даниил Медведев рассказал забавную историю о соотечественнике Андрее Рублеве.
— Андрей очень, очень злится, если его называют Янником Синнером, потому что он немного похож на него, — цитирует Медведева официальный сайт ATP Tour — На Australian Open он зашел в раздевалку, я спросил: «Привет, Янник, как дела?» Он разозлился, ушел на 10 минут, вернулся и сказал: «Ты тогда Давыденко».
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