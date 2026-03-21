Медведев в трех сетах победил Сакамото во втором круге «мастерса» в Майами

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл японка Реи Сакамото в матче второго круга турнира в Майами — 6:7 (10:12), 6:3, 6:1.

Игра продолжалась 2 часа 5 минут.

Медведев сделал 9 эйсов, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 9. На счету его соперника 6 подач навылет, 2 «двойные» и ни одного реализованного брейк-пойнта из 6.

В следующем круге Медведев сыграет с победителем пары Франсиско Черундоло (Аргентина, 18) — Тиаго Агустин Тиранте (Аргентина, LL).

Майами (США)

Турнир ATP Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 9 415 725 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Даниил Медведев (Россия, 9) — Реи Сакамото (Япония, WC) — 6:7 (10:12), 6:3, 6:1

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