Медведев обыграл Опелку во втором круге турнира в Вашингтоне

Российский теннисист Даниил Медведев победил американца Райлли Опелку во втором круге турнира в Вашингтоне — 3:6, 7:5, 6:1.

Игра продолжалась 2 часа.

Медведев сделал 14 эйсов, допустил 6 двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 13. На счету Опелки 16 подач навылет, 7 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из двух.

В третьем круге россиянин сыграет с китайцем У Ибином, который ранее обыграл француза Гаэля Монфиса и австралийца Алексея Попырина.

Вашингтон (США)

Турнир ATP Mubadala Citi DC Open

Призовой фонд 2 396 115 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Даниил Медведев (Россия, 8) — Райлли Опелка (США) — 3:6, 7:5, 6:1