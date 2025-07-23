Медведев обыграл Опелку во втором круге турнира в Вашингтоне
Российский теннисист Даниил Медведев победил американца Райлли Опелку во втором круге турнира в Вашингтоне — 3:6, 7:5, 6:1.
Игра продолжалась 2 часа.
Медведев сделал 14 эйсов, допустил 6 двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 13. На счету Опелки 16 подач навылет, 7 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из двух.
В третьем круге россиянин сыграет с китайцем У Ибином, который ранее обыграл француза Гаэля Монфиса и австралийца Алексея Попырина.
Вашингтон (США)
Турнир ATP Mubadala Citi DC Open
Призовой фонд 2 396 115 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Даниил Медведев (Россия, 8) — Райлли Опелка (США) — 3:6, 7:5, 6:1
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