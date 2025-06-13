Медведев проиграл 87-й ракетке мира Опелке и вылетел с турнира в Хертогенбосе

Российский теннисист Даниил Медведев уступил американцу Райлли Опелке в четвертьфинале турнира в Хертогенбосе — 6:7 (5:7), 6:7 (5:7).

Игра продолжалась 1 час 38 минут.

Медведев сделал 7 эйсов, допустил 5 двойных ошибок и не реализовал ни одного брейк-пойнта из 3. На счету его соперника 24 подачи навылет, ни одной двойной ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта.

В полуфинале Опелка сыграет с победителем пары Зизу Бергс (Бельгия) — Марк Лаял (Эстония, Q).

Хертогенбос (Нидерланды)

Турнир ATP Libema Open

Призовой фонд 706 850 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Райлли Опелка (США, LL) — Даниил Медведев (Россия, 1) — 7:6 (7:5), 7:6 (7:5)