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Медведев проиграл 87-й ракетке мира Опелке и вылетел с турнира в Хертогенбосе

Игнат Заздравин
Корреспондент
Даниил Медведев.
Фото AFP

Российский теннисист Даниил Медведев уступил американцу Райлли Опелке в четвертьфинале турнира в Хертогенбосе — 6:7 (5:7), 6:7 (5:7).

Игра продолжалась 1 час 38 минут.

Медведев сделал 7 эйсов, допустил 5 двойных ошибок и не реализовал ни одного брейк-пойнта из 3. На счету его соперника 24 подачи навылет, ни одной двойной ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта.

Даниил Медведев.Медведев снова проиграл аутсайдеру: уступил 87-й ракетке мира

В полуфинале Опелка сыграет с победителем пары Зизу Бергс (Бельгия) — Марк Лаял (Эстония, Q).

Хертогенбос (Нидерланды)

Турнир ATP Libema Open

Призовой фонд 706 850 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Райлли Опелка (США, LL) — Даниил Медведев (Россия, 1) — 7:6 (7:5), 7:6 (7:5)

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Даниил Медведев
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