Медведев — о намерении ВАДА дисквалифицировать Синнера: «Я сочувствую Яннику»

Российский теннисист Даниил Медведев отреагировал на намерение Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) добиться дисквалификации итальянца Янника Синнера.

«Если честно, я не особенно обсуждал это в раздевалке. Конечно, за исключением моим русских друзей, потому что мы больше общаемся. Как я всегда говорю, никто не хочет оказаться в такой ситуации. Представьте, что завтра вы получаете электронное письмо о том, что провалили допинг-тест. Они называют какую-то причину — кокаин или препарат, названия которого вы даже не знаете. И вы думаете: «Ого, а что делать дальше?» Потому что понятия не имеете, как это могло оказаться в моче, крови, где угодно.

Синнер делает то, что должен. ВАДА, вероятно, делает то, что должно. Посмотрим, чем это закончится. Я сочувствую Яннику. Не думаю, что это плохо отражается на теннисе. Если бы все 10 игроков из первой десятки рейтинга вдруг оказались бы на одном и том же веществе, было по-другому", — приводит слова Медведева The Tennis Letter.

В августе стало известно, что Синнер весной сдал два положительных теста на анаболический стероид клостебол. Независимый трибунал постановил, что запрещенное вещество попало в организм теннисиста через спрей для лечения порезов, который купил его фитнес-тренер. Физиотерапевт воспользовался им, чтобы залечить свою рану на руке. Позже он без перчаток делал массаж Синнеру.

30 сентября итальянец обыграл чеха Иржи Легечку (6:2, 7:6 (8:6)) и вышел в полуфинал турнира в Пекине. Медведев в полуфинале встретится с испанцем Карлосом Алькарасом.