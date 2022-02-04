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Сегодня, 23:06

Медведев: «Больше никакого тенниса! Мои тренировки для «Ф-1» официально началась»

Анна Горшкова
Корреспондент

Российский теннисит Даниил Медведев выложил в Twitter совместные фотографии с гонщиком Даниилом Квятом.

«Больше никакого тенниса! Мои тренировки для «Формулы-1» официально началась!!! Даниил Квят и Александр Албон», — написал Медведев.

Ранее Квят выложил в Instagram совместное фото Медведевым.

В финале Australian Open Даниил Медведев уступил Рафаэлю Надалю (2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5), который выиграл свой 21-й «Большой шлем». Затем российский теннисист отказался от участия в турнире в Роттердаме (Нидерланды).

Теннис
Формула-1
Даниил Квят
Даниил Медведев
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