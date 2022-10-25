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Сегодня, 11:04

Медведев — о повреждении: «До субботы я не был на 100 процентов уверен, что сыграю в Вене»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Четвертая ракетка мира Даниил Медведев рассказал о своем физическом состоянии после повреждения, из-за которого снялся с полуфинала турнира в Астане.

«Было растяжение. Я даже не знал, буду ли я играть на турнире в Вене. Прошлая суббота была первым днем, когда я тренировался на 100 процентов. Если я здесь, значит должен поблагодарить свою команду и тренера по физподготовке. Сейчас полностью готов», — приводит слова Медведева Ubitennis.

8 октября Медведев снялся после второго сета с полуфинального матча в Астане против серба Новака Джоковича.

На этой неделе теннисист сырает на турнире в Вене. Первый матч он проведет 26 октября против грузина Николоза Басилашвили.

Источник: https://www.ubitennis.com/blog/2022/10/24/medvedev-non-e-stato-un-anno-facile-fino-a-sabato-non-mi-sono-allenato-al-100/
Теннис
Даниил Медведев
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