Медведев — о повреждении: «До субботы я не был на 100 процентов уверен, что сыграю в Вене»

Четвертая ракетка мира Даниил Медведев рассказал о своем физическом состоянии после повреждения, из-за которого снялся с полуфинала турнира в Астане.

«Было растяжение. Я даже не знал, буду ли я играть на турнире в Вене. Прошлая суббота была первым днем, когда я тренировался на 100 процентов. Если я здесь, значит должен поблагодарить свою команду и тренера по физподготовке. Сейчас полностью готов», — приводит слова Медведева Ubitennis.

8 октября Медведев снялся после второго сета с полуфинального матча в Астане против серба Новака Джоковича.

На этой неделе теннисист сырает на турнире в Вене. Первый матч он проведет 26 октября против грузина Николоза Басилашвили.