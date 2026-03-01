Медведев — о ситуации в Дубае: «Никто не знает, когда мы сможем вылететь»

Российский теннисист Даниил Медведев заявил, что он вместе с близкими находится в безопасности в Дубае.

28 февраля в ОАЭ закрыли воздушное пространство в связи с началом вооруженного конфликта на Ближнем Востоке. В этот же день 30-летний россиянин стал победителем турнира в Дубае — его соперник Таллон Грикспур снялся с решающего матча.

«Конечно, ситуация необычная. Закрыто воздушное пространство, естественно. То есть никто не знает, когда мы сможем вылететь. Непонятно, надолго это или нет. Поэтому просто ждем, что будет в ближайшие часы-дни. Они постепенно переносят закрытие аэропорта.

Как бы это странно ни звучало, на корте я очень эмоциональный, а в жизни, наверное, мне бы помогло быть более эмоциональным в какие-то моменты. Для меня все нормально. Естественно, я получал много сообщений от друзей и знакомых — все переживают, но от себя могу сказать, что все нормально», — сказал Медведев в видео, которое опубликовал Telegram-канал «Больше!».