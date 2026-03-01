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1 марта, 13:20

Медведев — о ситуации в Дубае: «Никто не знает, когда мы сможем вылететь»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Даниил Медведев.
Фото Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев заявил, что он вместе с близкими находится в безопасности в Дубае.

28 февраля в ОАЭ закрыли воздушное пространство в связи с началом вооруженного конфликта на Ближнем Востоке. В этот же день 30-летний россиянин стал победителем турнира в Дубае — его соперник Таллон Грикспур снялся с решающего матча.

«Конечно, ситуация необычная. Закрыто воздушное пространство, естественно. То есть никто не знает, когда мы сможем вылететь. Непонятно, надолго это или нет. Поэтому просто ждем, что будет в ближайшие часы-дни. Они постепенно переносят закрытие аэропорта.

Как бы это странно ни звучало, на корте я очень эмоциональный, а в жизни, наверное, мне бы помогло быть более эмоциональным в какие-то моменты. Для меня все нормально. Естественно, я получал много сообщений от друзей и знакомых — все переживают, но от себя могу сказать, что все нормально», — сказал Медведев в видео, которое опубликовал Telegram-канал «Больше!».

Источник: Telegram-канал «Больше!»
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Теннис
Даниил Медведев
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