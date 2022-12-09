Даниил Медведев рассказал, как изменилась его игра за последний год

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал об изменениях в своей игре, которые произошли в 2022 году. Он признался, что в прошлом году чувствовал себя слишком агрессивным.

«Я бы сказал, что оба матча против Ника Кирьоса в этом году были слишком агрессивны. Трудно защищаться против него, потому что не так много возможностей для игры. В этом году было несколько матчей, в которых я чувствовал, что должен быть более оборонительным, и это то, что я продолжил делать в конце года. Я чувствую, что стал играть лучше», — цитирует Медведева Eurosport.

Сегодня, 9 декабря, Даниил Медведев в полуфинале выставочного турнира в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) встретится со швейцарцем Стэном Вавринкой.

На данный момент россиянин является седьмой ракеткой мира.