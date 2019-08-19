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Даниил Медведев: «Радоваться после победы не было сил»

03:01
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Россиянин Даниил Медведев, выигравший в Цинциннати первый турнир серии «Мастерс» в карьере, рассказал, что он очень рад, хоть и не смог показать этого на корте — из-за усталости.

Даниил Медведев выиграл турнир в Цинциннати.Медведев выиграл первый «Мастерс» и прорвался в топ-5

— Нереально рад. Если бы до турнира меня спросили, как я буду праздновать после последнего очка, когда выиграю «Мастерс», я бы, наверное, сказал, что упаду на корт, буду орать, как сумасшедший, радоваться. Но в итоге у меня совсем не было сил. Настолько , что я просто пошел к сетке. Просто радовался, можно сказать, тому, что это все наконец-то кончилось. Но это, конечно, нереальное чувство, и я испытываю только позитивные эмоции, — приводит слова Медведева пресс-служба ATP.

— В понедельник вы войдете в Топ-5.

— Это вообще что-то нереальное. Ведь прошел всего месяц с тех пор, как я попал в десятку, а за это время я сыграл три финала и добрался до пятой строчки. Но, конечно, я не хочу останавливаться на достигнутом.

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