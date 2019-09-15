Даниил Медведев: «Работать со мной тяжело и легко одновременно»

Финалист US Open-2019 Данилл Медведев в интервью «СЭ» рассказал, в чем ему еще нужно прибавлять, а также об отношениях с тренером Жилем Сервара.

— Назову физические кондиции. На высшем уровне это самое важное. Это сократит количество травм. А в плане тенниса — это больше вопрос к моему тренеру. Мы с ним друг другу доверяем, и он больше работает над тем, что мне нужно улучшать на корте.

— Вы же наверняка знаете, что тренер Жиль Сервара назвал вас гением и сказал, что работать с вами сложно, но интересно.

— Тренировать меня очень сложно. Я не то чтобы бываю плохим учеником, просто проявляется русский характер: если сказать мне что-то, я попробую поспорить, буду это отрицать, но в итоге все запомню и применю. Поэтому работать со мной тяжело и легко одновременно.

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