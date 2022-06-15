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Сегодня, 14:48

Даниил Медведев прокомментировал возвращение на первую строчку рейтинга ATP

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в

Первая ракетка мира Даниил Медведев рассказал, что думает о возвращении на первую строчку рейтинга ATP.

«С одной стороны, становится легче, не приходится считать очки, которых не хватает, чтобы стать номером один. Хочется все время выигрывать, чтобы оставаться первым как можно дольше.

Так что есть дополнительное давление. Если послушать ребят, то №1 должен выигрывать все матчи. Конечно, это не так, но я буду стараться выиграть как можно больше», — цитирует Медведева Tennis TV.

Сегодня, 15 мая, россиянин вышел во второй круг турнира в Галле, обыграв Давида Гоффена со счетом 6:3, 6:2. Следующим соперником Медведева станет белорусский теннисист Илья Ивашко.

 

 

Даниил Медведев
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