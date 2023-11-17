Медведев: «Чтобы обыграть меня, одного выхода к сетке недостаточно — я обведу»

3-я ракетки мира, российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал то, что в матчах против него соперники часто выходят к сетке.

«Это хорошая тактика против меня, но нужно хорошо играть у сетки. Например, Саша Зверев для меня крутой игрок у сетки. Карлосу сегодня удавалось сделать несколько ударов с лета в скольжении. Может быть, в мире есть два-три игрока, которые могут это делать. Зверев много ходил к сетке, и он там хорош, но я его обводил.

Я знаю, как делать обводящие удары, и буду делать это чаще. Чтобы обыграть меня, одного выхода к сетке недостаточно — я обведу. Нужно очень хорошо там играть. Если ребята будут продолжать это делать, а я буду видеть, что мне тяжело, я найду способ решить эту проблему. На данный момент я этого не вижу. Карлос против меня на US Open выходил к сетке, наверное, раз 50, и проиграл матч», — сказал Медведев на пресс-конференции.

Медведев вышел в полуфинал Итогового турнира АТР со второго места в Красной группе, с первого — Карлос Алькарас. За выход в финал россиянин поборется с Янником Синнер. Матч между теннисистами пройдет в субботу, 18 ноября. Начало — в 16.30 по московскому времени.