Медведев — о поражении Циципасу: «Мне нужно было лучше играть и лучше подавать»

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал поражение от грека Стефаноса Циципаса в матче групповой стадии Итогового турнира ATP.

«Было ужасно не подать на матч, особенно на таком быстром корте. Я потерял свою подачу в первом гейме, что никогда не бывает хорошо, но может случиться. Тебе нужно время, чтобы войти в игру. Потом у меня не было ни одного брейк-пойнта, пока я не сделал брейк в третьем сете. Я особо не нервничала. Мне просто нужно было лучше играть и лучше подавать», — приводит слова Медведева сайт ATP.

Циципас одержал победу в матче со счетом 6:3, 6:7 (11:13), 7:6 (7:1). Медведев после этого поражения лишился шансов на выход в плей-офф Итогового турнира.