Российский теннисист Даниил Медведев в своем Twitter прокомментировал победу в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе против серба Филипа Краиновича (6:2, 7:6 (7:1)).

«Безумная погода сегодня. Рад, что преодолел этот матч. Готовлюсь к следующей встрече», — написал Медведев.

На счету россиянина 4 эйса, 3 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 6. У серба 2 успешных брейка из 3.

Следующим соперником россиянина станет Григор Димитров из Болгарии.