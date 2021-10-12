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Медведев — о победе в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе: «Безумная погода сегодня»

Даниил Медведев прокомментировал победу в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе
12 октября, 10:28
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Российский теннисист Даниил Медведев в своем Twitter прокомментировал победу в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе против серба Филипа Краиновича (6:2, 7:6 (7:1)).

«Безумная погода сегодня. Рад, что преодолел этот матч. Готовлюсь к следующей встрече», — написал Медведев.

На счету россиянина 4 эйса, 3 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 6. У серба 2 успешных брейка из 3.

Следующим соперником россиянина станет Григор Димитров из Болгарии.

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Виктория Кравченко все материалы автора
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