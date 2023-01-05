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Сегодня, 08:12

Медведев: «Теннис не так прост, иначе все были бы номером один»

Алина Савинова
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Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу над сербом Миомиром Кецмановичем во втором круге турнира в Аделаиде (6:4, 6:2).

«Всегда лучше выиграть со счетом 6:0, чем выиграть со счетом 7:6, набрав девять сет-пойнтов и отыграв 1час 20 минут. Но теннис не так прост, иначе все были бы номером один, а у нас он только один. Я так доволен своим уровнем против сильного соперника. Второй сет был тяжелее, но я сумел отыграться в конце и с нетерпением жду своих следующих матчей», — сказал Медведев.

Также россиянин поделился ожиданиями от четвертьфинала турнира, в котором он сыграет против своего соотечественника Карена Хачанова.

«Я действительно не помню точно, где мы играли в последний раз. Мы оба сильно изменились. Он очень сильный противник и может победить любого», — добавил теннисист.

Матч между Медведевым и Хачановым пройдет 6 января и начнется в 02.00 по московскому времени. Последний раз теннисисты встречались в полуфинале турнира в Монреале в 2019 году, где победу одержал Медведев.

Источник: https://tennis-infinity.com/atp/better-to-win-6-0-than-to-win-7-6-medvedev-shares-tennis-wisdom-after-adelaide-win
Теннис
Даниил Медведев
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