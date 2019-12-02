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Даниил Медведев признан лучшим теннисистом РФ в 2019 году

20:35

Даниил Медведев признан лучшим теннисистом России по итогам 2019 года, сообщает ТАСС. В сезоне-2019 он выиграл четыре турнира ATP, включая два «мастерса» и дошел до финала US Open. В рейтинге ATP Медведев завершил год на пятом месте.

В номинации «Команда года» победителями стали мужская сборная России, дошедшая до полуфинала Кубка Дэвиса, и три юниорские национальные команды, Александр Метревели получил приз в номинации «За вклад в развитие тенниса», в номинации «Память» отмечен Александр Волков.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7246651

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