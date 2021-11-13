Даниил Медведев примет участие в Australian Open
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Российский теннисист Даниил Медведев заявил, что выступит на Australian Open в 2022 году.
27 октября власти австралийского штата Виктория запретили непривитым теннисистам въезд в Мельбурн.
«Я буду на Australian Open. Как уже говорил, ради своей карьеры решил не обсуждать медицинские вопросы. Речь не только о вакцине, а обо всем, что касается моего тела. Но ситуация с Австралией ясна, каждый, кто будет там, вакцинирован», — приводит слова Медведева журналист Лоренцо Эрколи в Twitter.
Australian Open должен пройти с 17 по 30 января 2022 года.
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