Даниил Медведев примет участие в Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев заявил, что выступит на Australian Open в 2022 году.

27 октября власти австралийского штата Виктория запретили непривитым теннисистам въезд в Мельбурн.

«Я буду на Australian Open. Как уже говорил, ради своей карьеры решил не обсуждать медицинские вопросы. Речь не только о вакцине, а обо всем, что касается моего тела. Но ситуация с Австралией ясна, каждый, кто будет там, вакцинирован», — приводит слова Медведева журналист Лоренцо Эрколи в Twitter.

#Medvedev: «I will be at the Australian Open. As I said I decided for my career not to talk about my medical issues. Is not only about vaccine, is about anything is actually about my body. But the thing about Australia is clear, anyone goes there is vaccinated».#NittoATPFinals pic.twitter.com/ZhQ89tWAan — Lorenzo Ercoli (@Ladal17) November 12, 2021

Australian Open должен пройти с 17 по 30 января 2022 года.