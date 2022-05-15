Даниил Медведев прибыл в Женеву, где сыграет впервые после операции по удалению грыжи

Российский теннисист Даниил Медведев прибыл в Женеву (Швейцария), где сыграет на уровне ATP впервые после операции по удалению грыжи.

Турнир в Женеве состоится с 15 по 21 мая. В первом круге россиянин сыграет с победителем матча Ришар Гаске (Франция) — Джон Миллман (Австралия). Отметим, Медведев проведет первый официальный матч на грунте в сезоне 2022.