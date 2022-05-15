Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 11:21

Даниил Медведев прибыл в Женеву, где сыграет впервые после операции по удалению грыжи

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в

Российский теннисист Даниил Медведев прибыл в Женеву (Швейцария), где сыграет на уровне ATP впервые после операции по удалению грыжи.

Турнир в Женеве состоится с 15 по 21 мая. В первом круге россиянин сыграет с победителем матча Ришар Гаске (Франция) — Джон Миллман (Австралия). Отметим, Медведев проведет первый официальный матч на грунте в сезоне 2022.

26 апреля Медведев провел первую тренировку на корте после операции по удалению грыжи. Последний раз 26-летний теннисист играл 31 марта, тогда он уступил поляку Хуберту Хуркачу (6:7 (7:9), 3:6) в четвертьфинале турнира в Майами (США).

Теннис
Даниил Медведев
0
Читайте также
Самая красивая гимнастка СССР спилась и умерла в одиночестве
«Вашингтон» снова провалился в плей-офф НХЛ. Почему бедному Овечкину так не везет? 
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Джокович отметил хорошую физическую форму Циципаса перед финалом в Риме
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости