Даниил Медведев прибыл в Женеву, где сыграет впервые после операции по удалению грыжи
Российский теннисист Даниил Медведев прибыл в Женеву (Швейцария), где сыграет на уровне ATP впервые после операции по удалению грыжи.
Турнир в Женеве состоится с 15 по 21 мая. В первом круге россиянин сыграет с победителем матча Ришар Гаске (Франция) — Джон Миллман (Австралия). Отметим, Медведев проведет первый официальный матч на грунте в сезоне 2022.
26 апреля Медведев провел первую тренировку на корте после операции по удалению грыжи. Последний раз 26-летний теннисист играл 31 марта, тогда он уступил поляку Хуберту Хуркачу (6:7 (7:9), 3:6) в четвертьфинале турнира в Майами (США).
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