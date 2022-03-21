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Сегодня, 08:11

Даниил Медведев потерял первую строчку рейтинга ATP, Рублев поднялся на одну позицию

Анна Горшкова
Корреспондент
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Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновленную версию рейтинга игроков.

Даниил Медведев опустился на вторую строчку, уступив первое место Новаку Джоковичу. У россиянина на данный момент 8445 очков, у серба 8464 очков.

Медведев возглавлял рейтинг ATP с 28 февраля, то есть три недели. О том, что он станет вторым, было известно в середине минувшей недели, когда Даниил проиграл французу Гаэлю Монфису в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе.

Испанец Рафаэль Надаль, проигравший в финале турнира в Индиан-Уэллсе американцу Тейлору Фритцу, вышел на третье место. Он потеснил немца Александра Зверева, опустившегося на четвертое место.

Россиянин Андрей Рублев, который проиграл в полуфинале того же турнира, поднялся с седьмой на шестую строчку.

Карен Хачанов опустился на две позиции и теперь занимает 28 место. Аслан Карацев потерял 11 позиций, он опустился с 22-го места на 33-е.

Рейтинг АТР. 21 марта

1 (2). Новак Джокович (Сербия) — 8465 очков.

2 (1). Даниил Медведев (Россия) — 8445.

3 (4). Рафаэль Надаль (Испания) — 7715.

4 (3). Александр Зверев (Германия) — 7025.

5 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 6055.

6 (7). Андрей Рублев (Россия) — 5040.

7 (6). Маттео Берреттини (Италия) — 5035.

8 (20). Янник Синнер (Италия) — 3875

9 (8). Каспер Рууд (Норвегия) — 3825.

10 (9). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3768...

28 (26). Карен Хачанов (Россия) — 1610...

33 (22). Аслан Карацев (Россия) — 1428.

Теннис
Андрей Рублев
Аслан Карацев
Даниил Медведев
Карен Хачанов
Новак Джокович
Рафаэль Надаль
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