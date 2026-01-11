Медведев: «Посвящаю победу в Брисбене дочери»

Российский теннисист Даниил Медведев посвятил семье победу на турнире в Брисбене. В финале 13-я ракетка мира обыграл американца Брендона Накашиму (6:2, 7:6 (7:1).

«Я хочу посвятить победу своей семье. Они не смогли приехать в Австралию, это слишком далеко, около 23 часов дороги от того места, где я живу, а с двумя маленькими детьми это непросто. У моей дочери был день рождения, когда я был здесь, поэтому я посвящаю победу ее первому дню рождения. Хотя этот трофей немного тяжеловат для нее», — сказал Медведев на церемонии награждения.

Медведев вместе с женой Дарьей воспитывают двух дочерей: Алиса родилась в октябре 2022 года, Виктория — в январе 2025-го.