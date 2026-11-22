Медведев после полуфинала Итогового турнира: «Зверев перестал проигрывать матчи, которые не должен проигрывать»

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал поражение от немца Александра Зверева в полуфинале Итогового турнира ATP в Турине (Италия).

Зверев выиграл со счетом 7:6 (7:0), 6:4.

«Думаю, его подача стала лучше. Форхенд? Думаю, я сформулирую так: его форхенд был очень хорош и раньше, а потом иногда он может промахиваться. Сегодня он тоже пару раз ошибся, так что я бы не сказал, что стало лучше.

Зверев стал более агрессивным и изменил свою игру, чтобы как-то соответствовать топ-игрокам? Думаю, сегодня вы не увидите многих игроков оборонительного плана. Мне кажется, все умеют бить по мячу, иначе тебя побьют. Люди будут делать тебе виннеры, и ты проиграешь матч.

Думаю, все игроки сейчас агрессивны, когда это нужно. Может, он стал действовать более агрессивно, и поэтому стал лучше? Мне кажется, он просто стал более стабильным, перестал проигрывать матчи, которые не должен проигрывать.

Мне сложно судить, потому что, опять же, когда мы только что играли, почувствовал ли я, что он стал агрессивнее, чем раньше? Не особо. Но он определенно, вероятно, лучше подавал.

Я мог бы дать вам сейчас ракетку и попросить: будь агрессивным. Это не значит, что ты станешь первой ракеткой мира. Так что, думаю, да, скажем так, мне нравится, как я играю, так что агрессивно это или нет? Пусть решают другие», — сказал 30-летний Медведев на пресс-конференции.

Россиянин впервые с 2024 года сыграл на Итоговом турнире и впервые с 2023 года дошел до его полуфинала.