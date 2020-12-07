Даниил Медведев показал, как готовится к новому сезону

Российский теннисист Даниил Медведев в Instagram опубликовал видео своей тренировки. Спортсмен готовится к началу нового сезона.

«Начало предсезонки», — написал Медведев.

22 ноября россиянин обыграл Доменика Тима в финале Итогового турнира ATP в Лондоне. По ходу турнира он также оказался сильнее Новака Джоковича и Рафаэля Надаля. В рейтинге АТР теннисист занимает четвертое место.