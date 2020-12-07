Даниил Медведев показал, как готовится к новому сезону
17:47
Российский теннисист Даниил Медведев в Instagram опубликовал видео своей тренировки. Спортсмен готовится к началу нового сезона.
«Начало предсезонки», — написал Медведев.
22 ноября россиянин обыграл Доменика Тима в финале Итогового турнира ATP в Лондоне. По ходу турнира он также оказался сильнее Новака Джоковича и Рафаэля Надаля. В рейтинге АТР теннисист занимает четвертое место.
Дополнительная информация:
https://www.instagram.com/p/CIfnyQcJYoh/?utm_source=ig_web_copy_link
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