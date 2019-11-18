Даниил Медведев подвел итоги сезона

Россиянин Даниил Медведев?, который является четвертой ракеткой мира, подвел итоги сезона. На завершившемся Итоговом турнире ATP он не смог выйти из группы, проиграв все три матча.

— Я провел свой лучший сезон в этом году, — написал Медведев в своем Instagram. — Конечно же, 2019-й не был идеальным. Он подарил мне как невероятные результаты на протяжении всей американской серии турниров, так и совсем неидеальное выступление в конце года. До встречи в 2020-м, буду больше работать.

Медведев выиграл турниры в Софии, Цинциннати, Санкт-Петербурге, Шанхае, а также дошел до финала US Open, где в пяти сетах уступил испанцу Рафаэлю Надалю.