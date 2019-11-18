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Даниил Медведев подвел итоги сезона

06:20
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Россиянин Даниил Медведев?, который является четвертой ракеткой мира, подвел итоги сезона. На завершившемся Итоговом турнире ATP он не смог выйти из группы, проиграв все три матча.

— Я провел свой лучший сезон в этом году, — написал Медведев в своем Instagram. — Конечно же, 2019-й не был идеальным. Он подарил мне как невероятные результаты на протяжении всей американской серии турниров, так и совсем неидеальное выступление в конце года. До встречи в 2020-м, буду больше работать.

What an amazing year it was? 2019 gave me so many ups and downs, like The American swing I would have never even dreamt of and a poor end of the season, but See you soon 2020, will work harder ??? // Я провёл свой лучший сезон в этом году? Конечно же 2019 не был идеальным. Он подарил мне как невероятные результаты на протяжении всей американской серии турниров, так и совсем неидеальное выступление в конце года. До встречи в 2020, буду больше работать ???

Публикация от Medvedev Daniil (@medwed33)

Медведев выиграл турниры в Софии, Цинциннати, Санкт-Петербурге, Шанхае, а также дошел до финала US Open, где в пяти сетах уступил испанцу Рафаэлю Надалю.

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