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Сегодня, 23:19

Даниил Медведев поднялся на третье место в рейтинге ATP

Мария Гусева
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Даниил Медведев.
Фото Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев поднялся с четвертой на третью строчку в обновленной версии рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), который опубликован на официальном сайте организации.

Медведев обошел в рейтинге норвежца Каспера Рууда, который проиграл аргентинцу Франсиско Черундоло в третьем круге турнира в Барселоне.

Андрей Рублев, который проиграл сербу Душану Лайовичу в финале турнира в Баня-Луке, остался на шестом месте. Карен Хачанов потерял одну позицию и стал 12-м.

Сербский теннисист Новак Джокович остался на первой строчке, испанец Карлос Алькарас сохранил второе место.

Рейтинг АТР от 23 апреля:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 7135 очков

2 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 6770

3 (4). Даниил Медведев (Россия) — 5240

4 (3). Каспер Рууд (Норвегия) — 5210

5 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 5195

6 (6). Андрей Рублев (Россия) — 4280

7 (7). Хольгер Руне (Дания) — 4070

8 (8). Янник Синнер (Италия) — 3615

9 (9). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3405

10 (10). Тейлор Фриц (США) — 3290...

12 (11). Карен Хачанов (Россия) — 2855...

96 (98). Александр Шевченко (Россия) — 610

Теннис
Андрей Рублев
Даниил Медведев
Карен Хачанов
Карлос Алькарас
Каспер Рууд
Новак Джокович
Стефанос Циципас
Феликс Оже-Альяссим
Хольгер Руне
Янник Синнер
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