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Медведев о матче с Оже-Альяссимом: «Жду сложной игры и надеюсь, что смогу показать себя с лучшей стороны»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский теннисист Даниил Медведев поделился ожиданиями от матча с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом в 1/4 финала турнира в Роттердаме.

«Чем дальше, тем, как правило, выше по рейтингу игроки, — цитирует Медведева сайт ATP. — Феликс — лучший игрок. Он выиграл здесь в прошлом году, а в конце прошлого года играл просто потрясающе. Жду сложного матча и надеюсь, что смогу показать себя с лучшей стороны. Чем сложнее соперник, тем больше ты чувствуешь, что должен играть лучше. Мне нужно будет выложиться по максимуму».

Матч за выход в полуфинал турнира между Медведевым и Оже-Альяссимом состоится 17 февраля.

Теннис
Даниил Медведев
Феликс Оже-Альяссим
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