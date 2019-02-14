Даниил Медведев: "Победа на турнире в Софии дает мне большую уверенность на предстоящий год"

Россиянин Даниил Медведев прокомментировал свою победу на турнире вСофии. Он выиграл свой первый турнир в сезоне-2019 и четвертый за последние 13 месяцев.

– Можно ли назвать победу в Софии самой большой в моей карьере? Сложно сказать, – приводит Tennis World USA слова Медведева. – Не знаю, как у других игроков, но когда я выигрывал юношеские турниры, то, наверное, был счастливее, чем сейчас. Каждый титул – это большая цель. С точки зрения очков и в плане финансов самым большим для меня стал турнир в Токио. Это турнир категории ATP-500, в финале я победил Нисикори.



Тем не менее титул в Софии дает мне большую уверенность на предстоящий год. Я показал отличную игру, не давал много шансов своим соперникам, и теперь, надеюсь, продолжу играть в том же духе весь сезон.

Теперь в активе россиянина – четыре турнирные победы на четырех континентах – в Австралии (Сидней), Америке (Уинстон-Салем), Азии (Токио) и Европе.