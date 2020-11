Даниил Медведев: «Перед турниром в Париже я даже жаловался жене, что потерял свой уровень»

Россиянин Даниил Медведев прокомментировал победу на турнире в Париже над Александром Зверевым — 5:7, 6:4, 6:1.

«Перед турниром я был не в лучшей форме, играл не очень хорошо, не доходил до финалов. Я даже жаловался жене: «Боже, я потерял свой уровень, нет ни одного финала. Я так плохо играю и все такое. Сейчас же очень рад, что удалось выиграть», — цитирует Медведева журналист Тумайни Карайол в Twitter.

Daniil Medvedev: «Before the tournament I was not in my best form, playing not so [good] with 0 finals. I was actually complaining to my wife, like: 'Oh my god, I don't have the level. I don't even have one final. I'm playing so bad, blah blah.' Finally I'm the winner of Bercy.»