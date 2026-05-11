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11 мая, 20:34

Медведев победил 139-ю ракетку мира Ямаса Руиса в третьем круге «мастерса» в Риме

Руслан Минаев
Даниил Медведев.
Фото Getty Images

Россиянин Даниил Медведев вышел в четвертый круг турнира ATP 1000 в Риме.

В третьем круге девятая ракетка мира победил испанца Пабло Льямаса Руиса, занимающего 139-ю строчку в рейтинге ATP, со счетом 3:6, 6:4, 6:2. Матч длился 2 часа 8 минут.

Медведев за игру сделал 6 эйсов, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 4 из 8 брейк-пойнтов. У Льямаса Руиса 3 реализованных брейк-пойнта из 5.

Медведев сыграет с победителем матча Флавио Коболли (Италия) — Тиаго Агустин Тиранте (Аргентина).

Даниил Медведев.Медведев в третий раз подряд дошел до четвертого круга в Риме. С камбэком победил 139-ю ракетку мира Руиса

Рим (Италия)

Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 8 235 540 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Даниил Медведев (Россия, 7) — Пабло Льямас Руис (Испания, Q) — 3:6, 6:4, 6:2

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Теннис
Даниил Медведев
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