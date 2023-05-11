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Сегодня, 17:52

Медведев — об образе злодея: «Возможно, люди правы, но я просто стараюсь быть собой»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Третья ракетка мира Даниил Медведев ответил на вопрос о том, нравится ли ему быть в роли злодея.

«Я просто стараюсь быть собой. Я знаю, что делаю ошибки: иногда схожу с ума на корте и подаю плохой пример, хотя не должен этого делать. Но иногда я подаю хороший пример, и это здорово. Так что если люди думают, что я злодей, то это их представление обо мне на корте. Возможно, они правы, но я просто стараюсь быть собой.

И если у меня есть друзья, которые меня любят, это здорово. Наверное, я был бы не так счастлив без друзей. К счастью, у меня есть друзья, которые знают, какой я в реальной жизни, что я могу быть спокойным и расслабленным. Не то, что иногда на корте», — приводит слова Медведева Internazionali BNL DItalia.

Теннис
Даниил Медведев
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