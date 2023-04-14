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Медведев — о словах Зверева: «Саша живет в своем собственном мире. Туалет? Ну, я хотел пописать»

Медведев: «Зверев живет в своем собственном мире»
Ана Горшкова
Корреспондент
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Даниил Медведев.
Фото Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев отреагировал на слова Александра Зверева, который назвал его самым нечестным игроком в мире.

«Я иду в туалет, затем проигрываю следующие два гейма, он подает на матч, и он говорит, что я хожу в туалет, чтобы заставить его играть хуже. Саша живет в своем собственном мире. Штука с палкой заставила его так сказать? Туалет? Ну, я хотел пописать. Что он хочет, чтобы я сделал? И давайте сделаем шаг за шагом. Итак, счет 3-2 у меня пять брейк-пойнтов или что-то вроде того. Ему удается удержать. Поздравляю.

Саша не такой, как Каспер Рууд, он не такой, как Диего Шварцман, не такой, как Андрей Рублев. Когда он говорит, что кто-то нечестно играет, ты такой: «Хорошо, отлично». Посмотри на себя в зеркало», – сказал Медведев на пресс-конференции.

Также россиянин заявил, что они со Зверевым никогда не были близкими друзьями.

«Если он скажет то же самое через неделю, это уже другая история. Если он передумает – другая. Я могу понять. После матча много чего может произойти. Я не собираюсь слишком вдаваться в подробности. Просто скажу, что мы никогда не были близкими друзьями, может быть, только в юниорах. Это только он в своих поздравительных речах говорит что-то вроде того, что он дружит со мной и моей женой, что, конечно, не так с давних пор. Я никогда этого не говорил.

Так что, да, это меня нисколько не разочаровывает, но опять же, если через неделю он продолжит говорить, что ж, я приду к нему в раздевалку и скажу: «Давай обсудим, что не так». Может быть, мы больше никогда не будем разговаривать и станем врагами или что-то еще. Но в данный момент мне все равно», – сказал Медведев.

Медведев в третьем круге «Мастерса» в Монте-Карло обыграл Зверева со счетом 3:6, 7:5, 7:6 (9:7). После матча Медведев извинился перед Зверевым, заявив, что повел себя как говно.

14 апреля в четвертьфинале россиянин проиграл датчанину Хольгеру Руне (3:6, 4:6).

 
Александр Зверев. Зверев озверел после матча с Медведевым. Он сыпет обвинениями в нечестности и обидами

 

Теннис
Александр Зверев (теннис)
Даниил Медведев
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