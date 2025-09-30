Теннис
30 сентября, 15:58

Медведев — о матче с Тином: «Почему каждый судья мира пытается меня запугать?»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Даниил Медведев.
Фото Reuters

У российского теннисиста Даниила Медведева случилась перепалка с судьей на вышке в ходе матча против американца Лернера Тина в полуфинале турнира в Пекине.

29-летний россиянин снялся в третьем сете. Во втором гейме решающего сета у него начались судороги, по причине чего он не принял подачу Тина и получил предупреждение от судьи за «недостаточные усилия».

«То есть ты бы предпочел, чтобы я снялся? Скажи на камеру — ты предпочитаешь, чтобы игроки снимались? Я стараюсь изо всех сил, так какого черта я «недостаточно стараюсь»? Я вам говорю, я стараюсь изо всех сил, а кто ты такой, чтобы решать за меня? Почему каждый судья в мире пытается меня запугать?» — заявил Медведев судье.

В финале турнира в Пекине 19-летний Тин сыграет с итальянцем Янником Синнером.

Теннис
Даниил Медведев
Читайте также
  • Антон Богачев

    где же достойно ?! позорище просто, позорище

    01.10.2025

  • Антон Богачев

    медвед хамло

    01.10.2025

  • fonkom

    Бредятина полная. Впрочем, как всегда.

    30.09.2025

  • Александр Иванов

    скорее всего испугался играть с Синнером, ведь он ему проиграл 7 последних матчей, удар по самочувствию , тоскливо очень... а так - судороги вроде бы , достойно ушел

    30.09.2025

    • Медведев снялся в третьем сете полуфинала с Тином на турнире в Пекине

    Селиваненко — о поражении Медведева от Тина в Пекине: «Это всегда обидно, но в том числе из этого и состоит теннис»

