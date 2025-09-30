Медведев — о матче с Тином: «Почему каждый судья мира пытается меня запугать?»

У российского теннисиста Даниила Медведева случилась перепалка с судьей на вышке в ходе матча против американца Лернера Тина в полуфинале турнира в Пекине.

29-летний россиянин снялся в третьем сете. Во втором гейме решающего сета у него начались судороги, по причине чего он не принял подачу Тина и получил предупреждение от судьи за «недостаточные усилия».

«То есть ты бы предпочел, чтобы я снялся? Скажи на камеру — ты предпочитаешь, чтобы игроки снимались? Я стараюсь изо всех сил, так какого черта я «недостаточно стараюсь»? Я вам говорю, я стараюсь изо всех сил, а кто ты такой, чтобы решать за меня? Почему каждый судья в мире пытается меня запугать?» — заявил Медведев судье.

В финале турнира в Пекине 19-летний Тин сыграет с итальянцем Янником Синнером.