Медведев опустился на восьмое место в рейтинге ATP
Российский теннисист Даниил Медведев потерял две позиции после обновления рейтинга ATP. Первая ракетка России теперь занимает восьмую строчку.
Медведев дошел до полуфинала «мастерса» в Индиан-Уэллсе, уступив датчанину Хольгеру Руне (5:7, 4:6).
На одну позицию опустился Андрей Рублев, который теперь занимает 9-е место. В топ-10 впервые в карьере попал британец Джек Дрейпер (7-е место), ставший победителем «мастерса» в Индиан-Уэллсе. На две строчки поднялся серб Новак Джокович, который теперь занимает 5-е место.
Рейтинг ATP от 17 марта
1 (1). Янник Синнер (Италия) — 11 330 очков
2 (2). Александр Зверев (Германия) — 7945
3 (3). Карлос Алькарас (Испания) — 6910
4 (4). Тэйлор Фриц (США) — 4900
5 (7). Новак Джокович (Сербия) — 3860
6 (5). Каспер Рууд (Норвегия) — 3855
7 (14). Джек Дрейпер (Великобритания) — 3800
8 (6). Даниил Медведев (Россия) — 3680
9 (8). Андрей Рублев (Россия) — 3440
10 (9). Стефанос Циципас (Греция) — 3405...
23 (23). Карен Хачанов (Россия) — 2000...
71 (69). Роман Сафиуллин (Россия) — 851