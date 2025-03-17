Медведев опустился на восьмое место в рейтинге ATP

Российский теннисист Даниил Медведев потерял две позиции после обновления рейтинга ATP. Первая ракетка России теперь занимает восьмую строчку.

Медведев дошел до полуфинала «мастерса» в Индиан-Уэллсе, уступив датчанину Хольгеру Руне (5:7, 4:6).

На одну позицию опустился Андрей Рублев, который теперь занимает 9-е место. В топ-10 впервые в карьере попал британец Джек Дрейпер (7-е место), ставший победителем «мастерса» в Индиан-Уэллсе. На две строчки поднялся серб Новак Джокович, который теперь занимает 5-е место.

Рейтинг ATP от 17 марта

1 (1). Янник Синнер (Италия) — 11 330 очков

2 (2). Александр Зверев (Германия) — 7945

3 (3). Карлос Алькарас (Испания) — 6910

4 (4). Тэйлор Фриц (США) — 4900

5 (7). Новак Джокович (Сербия) — 3860

6 (5). Каспер Рууд (Норвегия) — 3855

7 (14). Джек Дрейпер (Великобритания) — 3800

8 (6). Даниил Медведев (Россия) — 3680

9 (8). Андрей Рублев (Россия) — 3440

10 (9). Стефанос Циципас (Греция) — 3405...

23 (23). Карен Хачанов (Россия) — 2000...

71 (69). Роман Сафиуллин (Россия) — 851