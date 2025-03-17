Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Теннис
ATP

17 марта, 08:17

Медведев опустился на восьмое место в рейтинге ATP

Руслан Минаев
Даниил Медведев.
Фото AFP

Российский теннисист Даниил Медведев потерял две позиции после обновления рейтинга ATP. Первая ракетка России теперь занимает восьмую строчку.

Медведев дошел до полуфинала «мастерса» в Индиан-Уэллсе, уступив датчанину Хольгеру Руне (5:7, 4:6).

На одну позицию опустился Андрей Рублев, который теперь занимает 9-е место. В топ-10 впервые в карьере попал британец Джек Дрейпер (7-е место), ставший победителем «мастерса» в Индиан-Уэллсе. На две строчки поднялся серб Новак Джокович, который теперь занимает 5-е место.

Даниил Медведев.Медведев не прыгнул выше головы в Индиан-Уэллсе. Он снова отступит в рейтинге

Рейтинг ATP от 17 марта

1 (1). Янник Синнер (Италия) — 11 330 очков

2 (2). Александр Зверев (Германия) — 7945

3 (3). Карлос Алькарас (Испания) — 6910

4 (4). Тэйлор Фриц (США) — 4900

5 (7). Новак Джокович (Сербия) — 3860

6 (5). Каспер Рууд (Норвегия) — 3855

7 (14). Джек Дрейпер (Великобритания) — 3800

8 (6). Даниил Медведев (Россия) — 3680

9 (8). Андрей Рублев (Россия) — 3440

10 (9). Стефанос Циципас (Греция) — 3405...

23 (23). Карен Хачанов (Россия) — 2000...

71 (69). Роман Сафиуллин (Россия) — 851

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Теннис
Андрей Рублев
Даниил Медведев
Новак Джокович
Читайте также
Трамп намерен подписать ряд указов 1 октября на фоне шатдауна в США
Санкции вместо профессионализма. Петиция за отстранение Израиля — новый приговор спортивным ценностям
В США фиксируют нехватку оружия. Разбор
Политолог указал на право экипажа Boracay общаться с дипломатами РФ и адвокатами
Льюис Хэмилтон сообщил о смерти своего бульдога Роско
Билет на матч отдают за квартиру в Алма-Ате. Что происходит в Казахстане перед игрой «Реала» с «Кайратом»
Популярное видео
Что творится в «Ак Барсе» / Кузнецов в «Металлурге» / «Нефтехимик» — топ
Что творится в «Ак Барсе» / Кузнецов в «Металлурге» / «Нефтехимик» — топ
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Сочи»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Сочи»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Краснодар»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Краснодар»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» наверху таблицы
«Нефтехимик» наверху таблицы
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Гонка лидеров ATP-тура: Медведев и Рублев против Синнера, Алькараса и других
Хачанов и Рублев проиграли Хелиовааре и Паттену финале парного турнира в Пекине
АТР признала ошибкой предупреждение судьи Медведеву в полуфинале турнира в Пекине
Тин — о судорогах Медведева в полуфинале турнира в Пекине: «Здесь нет ничего веселого. Желаю ему всего наилучшего»
Веснина — о вылете Медведева с турнира в Пекине: «Обидное стечение обстоятельств, даже поражением назвать сложно»
Алькарас снялся с «мастерса» в Шанхае
Селиваненко — о поражении Медведева от Тина в Пекине: «Это всегда обидно, но в том числе из этого и состоит теннис»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Александр Король

    По соотношеню роста и веса Медведев, наверняка, самый субтильный в АТP. Кафельников абсолютно прав говоря, что Медведеву следует больше тренироваться.

    17.03.2025

  • Максим Черный

    медведев - как "писаки" этой газетенки - ноль без палочки...

    17.03.2025

  • Bronius

    Паскуде - паскудное место!

    17.03.2025

  • спас

    Как ошибочно "опустился" в рейтинге. Но вернее бы бы было "Опустили" ...? И комментаторы на ветке тоже прозревают. Но посмотрим...

    17.03.2025

  • Faierman 32

    Медведенв 12й по очкам набранным в этом сезоне

    17.03.2025

  • бабакин

    дособирает налик . и вся история. смотреть на припадки и вопли не очень

    17.03.2025

  • hant64

    В СЭ редакторов отродясь не бывало.

    17.03.2025

  • hant64

    Медведев дошел до финала «мастерса» в Индиан-Уэллсе, уступив датчанину Хольгеру Руне (5:7, 4:6).______________ Во как, но почему-то именно в финале Руне проиграл, но не Медведеву. Минеев, хорош бухать по ночам, или уж тогда закусывай поплотнее)).

    17.03.2025

  • efim6010

    Автор далёк от тенниса, и редактора сократили - поправить некому.

    17.03.2025

  • Таганка

    По его уровню он не заслуживает даже в 20 ке быть

    17.03.2025

  • Dexterous

    Медведев дошел до финала «мастерса» в Индиан-Уэллсе, В смысле до финала? До полуфинала же

    17.03.2025

    • Дрейпер после победы на турнире в Индиан-Уэллсе станет седьмой ракеткой мира

    Медведев занимает 12-е место в Чемпионской гонке ATP

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости