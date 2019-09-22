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Даниил Медведев: «Очень рад быть впервые в финале на турнире в России»

04:08
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Россиянин Даниил Медведев после выхода в финал турнира в Санкт-Петербурге обратился к болельщикам.

— Всем привет. Очень рад быть впервые в финале на турнире в России, невероятное чувство, — отметил Медведев. — Всем спасибо за поддержку не только на арене, но и в комментариях. Стараюсь читать, что пишете, отвечаю, кому могу. На самом деле это очень много значит для меня, спасибо огромное. Впереди важный день, надеюсь на вашу поддержку.

В финальном матче Медведев встретится с хорватом Борной Чоричем.

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