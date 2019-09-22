Даниил Медведев оценил комментарий Марата Сафина его финала US Open

Первая ракета России, четвертый номер рейтинга ATP Даниил Медведев на пресс-конференции после победы на турнире в Санкт-Петербурге рассказал о том, как он воспринял комментарии кумира детства, бывшей первой ракетки мира Марата Сафина к его финалу с Рафаэлем Надалем на US Open. Экс-теннисист работал на трансляции игры на Первом канале, активно поддерживая отыгравшегося с 0-2 и уступившего в пятом сете соотечественника.

— Наслышан очень сильно (о том, как Сафин комментировал финал), но сам не смотрел, — сказал Медведев. — Видел только, что его комментарии разошлись на цитаты. Не слышал ни одного негативного комментария по поводу того, как он провел этот матч. При этом видел и его интервью, в котором он сказал, что откажется, если его еще раз позовут комментировать, потому что это не его работа и не его профиль. На вопрос (о том, понравилось ли) ответить тяжело, потому что сам я еще не смотрел. Но думаю, что это было круто.

— Планируете посмотреть?

— Если будет свободное время, то попробую. Но если я буду продолжать так играть, то времени будет все меньше.

— Видите ли вы себя комментатором после завершения карьеры?

— Надо книг больше читать. К сожалению, я живу в Монако, и только с женой удается разговаривать на русском. Иногда ловлю себя на мысли, что могу забывать легкие слова, фразы и говорить некорректно. Когда пересматриваю, становится стыдно. Надеюсь, что буду на это способен через 10-15 лет. Думаю, что многое понимаю в теннисе.

Как раз дня три назад мне мой тренер из Франции, с которым мы каждый день обменивались сообщениями по матчам, прислал мне аудиосообщение: «Нереально смеюсь, когда слышу твои аудио. Представляю тебя в будущем комментатором, когда ты будешь объяснять каждую вещь, которая происходит на корте». (Мария Никулашкина)