Россиянин Даниил Медведев — о выходе в финал турнира в Цинциннати (США). В полуфинале он обыграл Новака Джоковича из Сербии.

— Всем привет. Вот это матч! Нереально рад быть в финале. Играть против Новака, великого чемпиона, это всегда удовольствие, — сказал Медведев на видеозаписи в Twitter. — А обыграть его — это просто невероятно. Надеюсь, что завтра третий финал будет удачным. Спасибо вам за поддержку. Без вас ничего этого не было бы.

Российский теннисист победил со счетом 3:6, 6:3, 6:3. В финале он сыграет с бельгийцем Давидом Гоффеном.