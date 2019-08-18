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Даниил Медведев: «Обыграть Джоковича — это просто невероятно»

14:50
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Россиянин Даниил Медведев — о выходе в финал турнира в Цинциннати (США). В полуфинале он обыграл Новака Джоковича из Сербии.

— Всем привет. Вот это матч! Нереально рад быть в финале. Играть против Новака, великого чемпиона, это всегда удовольствие, — сказал Медведев на видеозаписи в Twitter. — А обыграть его — это просто невероятно. Надеюсь, что завтра третий финал будет удачным. Спасибо вам за поддержку. Без вас ничего этого не было бы.

Российский теннисист победил со счетом 3:6, 6:3, 6:3. В финале он сыграет с бельгийцем Давидом Гоффеном.

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